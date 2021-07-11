الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقال

أعلن العروبة السعودي تعاقده مع لاعب الرأس الأخضر، هيلدون راموس، قادماً من شباب الأهلي، في صفقة انتقال حرّ، بعدما فسخ عقده مع «فرسان دبي» بالتراضي، ليعود مجدداً إلى الدوري السعودي، بعدما سبق له اللعب في فريق التعاون.

رحيل

أعلن نادي الوصل على حسابه في «تويتر» رحيل اللاعب البرازيلي، رونالدو مينديز، إلى رايز سبور التركي، بعدما لعب في صفوف «الإمبراطور» خمسة مواسم.

مفاوضات

بدأ أحد أندية دوري الخليج العربي، عبر أحد وسطاء اللاعبين، مفاوضات مع لاعب أجنبي، تمهيداً لضمه للفريق في حال تكللت بالنجاح، وذلك لسد النقص في صفوفه، بعدما فقد النادي أخيراً أكثر من لاعب أجنبي مؤثر.

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