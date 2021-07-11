شكرا لقرائتكم خبر النصر يغادر لمعسكر بلغاريا دون الثلاثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادرت إلى بلغاريا فجر أمس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم لإقامة معسكر إعدادي، تمهيدا للموسم المقبل الذي سينطلق في 12 أغسطس المقبل.

وغاب عن مرافقة البعثة كل من المدير التنفيذي بفريق كرة القدم حسين عبدالغني، وحارس المرمى وليد عبدالله والطرف الأيسر عبدالرحمن العبيد، وذلك للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضعون اليوم إلى فحص آخر، على أن يلحقوا بالبعثة غدا حال التأكد من سلامتهم.

واستبعد الطرف الأيمن سلطان الغنام من السفر مع البعثة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وهو ما يتطلب خضوعه إلى حجر صحي 14 يوما تنتهي في 24 يوليو الحالي، بعد أن ثبتت إصابة اللاعب في 9 يوليو، وسيخضع لإجراء مسحة أخرى لفيروس كورونا لتأكيد شفائه من الفيروس قبل الانضمام لمعسكر فريقه.

وسيشرف على المعسكر المدير الفني البرازيلي مانو مينيز الذي سبق الفريق في الوصول إلى بلغاريا بنحو 5 أيام، للوقوف على مقر المعسكر وملاعب التدريبات، كما لحق به المحترفون الأجانب بدءا بالبرازيليين أندرسون تاليسكا وبيتروس ماتيوس، وكذلك الكاميروني فينسنت أبوبكر، فيما ينضم للمعسكر من المغرب المحترف المغربي عبدالرزاق حمد الله، بعد أن تم الاستغناء عن رفيقه المغربي نورالدين أمرابط رسميا.

على صعيد آخر وقع اختيار إدارة نادي النصر على ملعب السد القطري ليكون أرضا محايدة تشهد مواجهة الفريق أمام تراكتور الإيراني في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، وذلك تحسبا لعدم قبول الاستئناف الذي تقدم به للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد مطالبته بخوض اللقاء على ملعبه في الرياض (مرسول بارك).

وانتهت المهلة التي منحها الاتحاد الآسيوي لنادي النصر من تحديد ملعب محايد لمواجهة تراكتور، أمس الأول الموافق 7 يوليو.