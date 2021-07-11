ماريغا يقود الهلال في ودية التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم على ملعبه بقيادة مدربه الجديد، البرتغالي ليوناردو جارديم، أولى مبارياته التحضيرية للموسم المقبل عندما يلتقي التعاون في تجربة يطل خلالها المالي الدولي موسى ماريغا بشعار الهلال بعد انضمامه للفريق قادما من بورتو البرتغالي.

وتسبق هذه المواجهة الودية، سفر الفريق غدا إلى النمساء لبدء معسكره الإعدادي الذي يستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، يجري خلاله 4 مباريات تجريبية.

ولن تشهد مباراة اليوم مشاركة اللاعبين الدوليين الذين يخضعون للراحة بعد فراغهم من خوض غمار التصفيات الآسيوية المزدوجة الخاصة بالتأهل لكأس العالم 2022 بقطر وكأس أمم آسيا 2023 في الصين.

وشارك مع الأخضر في المرحلة الماضية كل من صالح الشهري ومحمد البريك وعلي البليهي وعبدالله عطيف وفواز الطريس وعبدالله الحمدان وسلمان الفرج وياسر الشهراني وسالم الدوسري، فيما واصل الرباعي الأخير انضمامه إلى معسكر المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو بعد أن وقع اختيار المدير الفني سعد الشهري على الثلاثي سلمان الفرج وياسر الشهراني وسالم الدوسري كلاعبين فوق الـ23 عاما يسمح لهم بالمشاركة في الأولمبياد.

كما يغيب المحترفان الأجنبيان البيروفي أندري كاريلو والكولومبي جوستافو كويلار، على أن يلحقا بالمعسكر في النمسا عقب تمتعهما بالإجازة المسموح لهما بها بعد أن فرغا من المشاركة مع منتخبي بلديهما في بطولة كوبا أمريكا أمس، والتي نالت فيها كولومبيا الميدالية البرونزية بحلولها ثالثة بعد تغلبها على بيرو 3/2.

على صعيد آخر أعادت الأجهزة الإدارية للفئات السنية المدرب بسام الجابر للعمل مجددا بعد أن تم الاستغناء عنه الموسم الماضي.

وقضى الجابر الموسم الماضي في العمل مع الفئات السنية بنادي الشباب.