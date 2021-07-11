غياب فودين عن التدريب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غاب اللاعب فيل فودين أمس عن تدريبات المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، وذلك في ختام استعدادات الفريق لخوض المباراة المقررة أمام نظيره الإيطالي اليوم على ملعب «ويمبلي» في لندن، في نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). وكان فودين (21 عاما) الغائب الوحيد عن مران المنتخب الإنجليزي الذي يدربه جاريث ساوثجيت، وذلك بسبب إصابة طفيفة، حسبما ذكره الاتحاد الإنجليزي. ولم يتم الكشف عما إذا كانت هناك شكوك حول مشاركة فودين في مباراة اليوم التي يسعى من خلالها المنتخب الإنجليزي للتتويج بأول لقب له منذ فوزه بكأس العالم 1966.

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