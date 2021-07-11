الاتحاد الأوروبي يعاقب الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس عقوبة مالية ضد الاتحاد الإنجليزي للعبة، بسبب سلوك مشجعي المنتخب خلال مباراة الدنمارك في الدور قبل النهائي لأمم أوروبا. وفرض (يويفا) غرامة قيمتها 30 ألف يورو (35 ألفا و600 دولار) ضد الاتحاد الإنجليزي، بعد أن وجه مشجع شعاع ليزر نحو حارس الدنمارك كاسبر شمايكل، كما أطلق مشجعون صيحات استهجان وألعاب نارية خلال عزف النشيد الوطني الدنماركي. وحقق المنتخب الإنجليزي الفوز في المباراة 2 / 1.

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