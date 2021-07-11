شكرا لقرائتكم خبر منع المشاهدة الجماعية لنهائي اليورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر المسؤولون في العاصمة الإيطالية روما عدم السماح بالمشاهدة الجماعية لنهائي أمم أوروبا اليوم عبر الشاشات العملاقة في الاستاد الأولمبي، وذلك في ظل المخاوف من تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا

ويقام النهائي بين إنجلترا وإيطاليا بملعب ويمبلي في لندن.

وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أن القرار اتخذ من جانب لجنة النظام العام والأمن في روما، وذلك رفضا لمقترح فيرجينيا راجي عمدة روما، بشأن حضور 16 ألف مشجع لمتابعة المباراة عبر الشاشات في الاستاد الأولمبي.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان المشجعين متابعة المباراة عبر الشاشات في منطقة المشجعين بمدرج الكولوسيوم وفي ساحة «بياتزا ديل بوبولو».