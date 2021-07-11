إنجلترا خارج السجل الذهبي

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3 ألقاب: المنتخب الألماني (1972 و1980 و1996)، والمنتخب الإسباني (1964 و2008 و2012) .



المنتخب الألماني (1972 و1980 و1996)، والمنتخب الإسباني (1964 و2008 و2012) . لقبان: المنتخب الفرنسي (1984 و2000).



المنتخب الفرنسي (1984 و2000). لقب واحد: الاتحاد السوفيتي (1960)- إيطاليا (1968)- تشيكوسلوفاكيا (1976)- هولندا (1988)- الدنمارك (1992)- اليونان (2004)- البرتغال (2016).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السجل الذهبي للفائزين بألقاب بطولات كأس الأمم الأوروبية على مدار تاريخ البطولة (طبقا لعدد ألقاب كل فريق):

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