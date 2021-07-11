شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر السيد عن تصريحه ضد محمد الشناوي: حارس مصر الأول والناس فهمت غلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسر أحمد نادر السيد، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر للشباب، تصريحه السابق عن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأول، والذي رد به على موجة الانتقادات التي تعرض لها بعد خروج منتخب 2003 من بطولة كأس العرب.

وقال أحمد نادر السيد في تصريحات عبر برنامج "التالتة يمين": البعض اعتقد أنني أهاجم محمد الشناوي، هو حارس مصر الأول ولاعب كبير ومحترم، وأتعلم من الجميع لأكون حارس متكامل.

واصل: لا أستطيع أن أتحدث عن أحد بشكل سئ وخاصة عندما يكون في قيمة الشناوي، وتصريحي تم فهمه بشكل خاطئ

وقال أحمد نادر السيد في وقت سابق متحدثا عن حملة الدعم التي وجهها إليه نجوم الكرة عقب خروج منتخب الشباب من بطولة كأس العرب بعد الهزيمة من السعودية: "لم تعجبني الضجة التي حدثت بعد مباراة منتخب الشباب في كأس العرب لأني لم أر نفسي مخطئا".

وأضاف: كنت أريد الدعم للفريق وليس لشخص. هؤلاء "ناس فاضية" يمسكون بالهواتف، أخطأ محمد الشناوي أمام بيراميدز فتعرض لهجوم، فرأى أشخاص أني أخطأت فلابد أن أتعرض للهجوم".