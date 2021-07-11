أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 10 / 7 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد أخبار الرياضة المصرية، اليوم السبت، الموافق 10 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، سبب استبعاد طاهر محمد طاهر من قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة، وسببان وراء تعديل موعد مباراة الأهلي والمقاصة فى الدوري.

سبب استبعاد طاهر محمد طاهر من قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

سببان وراء تعديل موعد مباراة الأهلي والمقاصة فى الدوري

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