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أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 10 / 7 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد أخبار الرياضة المصرية، اليوم السبت، الموافق 10 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، سبب استبعاد طاهر محمد طاهر من قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة، وسببان وراء تعديل موعد مباراة الأهلي والمقاصة فى الدوري.

سبب استبعاد طاهر محمد طاهر من قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

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سببان وراء تعديل موعد مباراة الأهلي والمقاصة فى الدوري

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الترسانة يستضيف تدريبات الزمالك بعد العودة من الإجازة.. اعرف السبب

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عودة السولية ومروان لقائمة الأهلي استعداداً لمواجهة المقاصة غداً

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فهيم عمر يدخل دائرة المرشحين لرئاسة لجنة الحكام فى الموسم الجديد

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الزمالك يستغل معسكر برج العرب لتجهيز البدلاء ورفع المعدل الفنى

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بعد اجتماع مع اتحاد السلة.. الأندية توافق بالأغلبية على عدم تعديل أي بند باللائحة

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الزمالك يكشف تطورات حالة المصابين ومسحة وجلسة مع كارتيرون

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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