شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوجستي: الأهلي لم يتحدث معى بخصوص المدرب.. ولا أستطيع إجباره على شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد يوسف، وكيل الإسبانى أوجستى بوش، مدرب سلة الزمالك السابق، أن الإسبانى أوجستى بوش لديه وكيل أساسى إسبانى، ولم يتحدث معى أي شخص من الأهلى بخصوص التعاقد معه.

وقال محمد يوسف، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لست الوكيل الأساسى لمدرب الزمالك الأساسى ولديه وكيل إسبانى وأنا كنت أتواصل معه ومع الزمالك فقط، ويمكن أن يتعاقد مع أي ناد دون الرجوع لى".

وعن مفاوضات الأهلي، قال محمد يوسف: "لم يتحدث معى أي شخص من الأهلى بخصوص التعاقد مع أوجستى بوش، والمدرب اعتذر عن عدم الاستمرار مع الزمالك وقالهم شكرا على العرض وعلى الرقى في التعامل، ولكن الفلوس ليست كل شيء بالنسبة لى ولدي أمور أخرى أنظر إليها".

وأوضح محمد يوسف: "لا أستطيع أن أجبر لاعب أو مدرب على الانتقال إلى مكان لا يرغب فيه ولديه شخصية قوية ويستطيع أن يختار وفقا لما هو مناسب".

وأعلن أوجستي قراره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" معلنا نهاية مسيرته الناجحة رغم قصرها مع الزمالك، وقاد بوش سلة الأبيض للتتويج ببطولتى أفريقيا ودورى السوبر فى أقل من 30 يوما وفتح صفحة مع الأفراح.

ولد أوجستي بوش في برشلونة، عام 1972 بالتحديد يوم 3 مايو، حيث يبلغ من العمر 49 عاما، وبدأ الخواجة مسيرته التدريبية مع سي بي كورنيلا كمساعد مدرب في عام 1995، وتدرج بعد ذلك فى تدريب الفرق حتى تولى تدريب الزمالك فى نوفمبر الماضى خلفا لطارق سليم.