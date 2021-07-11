شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم: الأهلي سيلعب أمام المقاصة بالقوام الأساسي استعدادا للنهائي القاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للمارد الأحمر، سيخوض مباراة مصر للمقاصة غدا ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز بالقوام الأساسي، ولا مجال لإراحة بعض نجوم الفريق.

وأضاف أبو مسلم، في تصريحات تليفزيونية: الأهلي سيخوض مباراة مصر للمقاصة بالتشكيل الأساسي الذي سيواجه به فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 17 يوليو الجاري، لذلك فإن بيتسو موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء، سيعتمد على القوام الأساسي غدا لتجهيز لاعبيه إلى النهائي القاري المرتقب والتتويج باللقب العاشر.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد بالسويس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

الأهلي حقق الفوز فى المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، ويسعى لمواصلة الانتصارات أمام المقاصة في مباراة الغد.