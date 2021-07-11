شكرا لقرائتكم خبر عن لم يكتف بالضغط.. أيمن أشرف يلتقط صورة لأبطال الضربة "القاضية" في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر "فيس بوك"، صورة جمعت ثنائي القلعة الحمراء، عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة، تم التقاطها عن طريق أيمن أشرف زميلهما بالفريق، وعلقت صفحة الأهلي: لقطة اليوم .. لاعبنا أيمن أشرف لم يكتف بالضغط على المنافسين وقرر أن يلتقط لنا هذه الصورة الرائعة.

وكان عمرو السولية قد سجل هدف التقدم للأهلي على الزمالك في نهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، قبل أن يسجل قفشة الهدف الأغلى في مسيرته مع القلعة الحمراء في نفس المباراة، معلنا فوز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف والتتويج بالنجمة العاشرة بعد غياب.



قفشة والسولية (1)



قفشة والسولية (2)

ويحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على توجيه النصائح للاعبيه، والخاصة بمباراة فريقه ضد المقاصة غدا الاثنين والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري العام، باعتبارها البروفة الأخيرة قبل خوض النهائي الإفريقي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة حسم مباراة المقاصة مبكرا وعدم تأخير الحسم للدقائق الأخيرة من عمر المباراة كما حدث في مباراة المقاولون العرب الأخيرة، وهو ما يزيد الضغوط على لاعبيه وقد يعرضهم للإجهاد أو الإصابات قبل المباراة الفارقة في نهائي إفريقيا.

كما طالب موسيماني بأن يكونوا أكثر حسما أمام المرمى، وأن ينقلوا الكرة بشكل سريع وعدم منح فرصة للمنافس في الارتداد للخلف وغلق المساحات وضرورة التحرك بدون كرة، وأن يكثف لاعبوه الاحتراق من الأطراف والعمق لمحاولة فتح ثغرات في صفوف الفريق الفيومي مع ضرورة التصويب المباشر على المرمى.

وشدد موسيماني على لاعبيه بأن مباراة المقاصة مهمة في مشوار الفريق بالدوري قبل غلق الملف، وبدء التحضير للنهائي الإفريقي، لأن الخروج بالثلاث نقاط ستمنح اللاعبين دافع كبير قبل خوض نهائي إفريقيا، كما أنها ستزيد من فرصه في الحفاظ على لقب الدوري في الموسم الحالي وتقليص فارق النقاط مع غريمه الزمالك.