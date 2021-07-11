شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر السيد: الدعم بعد خروج المنتخب من كأس العرب كان مبالغا فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر 2003، أن حملة الدعم التي تلقاها بعد خروج المنتخب من كأس العرب، كان مبالغا فيه، وقال حارس الزمالك الشاب في تصريحات لبرنامج "التالتة يمين": نادر السيد نزل احتفل معي في الملعب بعد مباراة في الناشئين أمام إنبي بالشماريخ لأنني كنت قدمت مباراة جيدة، وأنا ووالدي كنا نرى أن الدعم الذي حدث كان مبالغ فيه بعد مباراة المنتخب، أشكر الجميع ولكن الأمر كان مبالغاً فيه.

وأضاف: لا أستمع إلا لأربعة فقط، والدي ومدربي في الزمالك ومدربيني في المنتخب، غير ذلك هم مجرد أشخاص قاعدين على السرير لن أستمع إلى انتقاداتهم.

وتابع: نادر السيد أجبرني على حراسة المرمى في بداية مشواري مع كرة القدم، وكنت أرتدي قميص والدي دائما، أحيانا أشعر بالكسل خلال المباريات، ولذلك عندما أرتدي قميصه أشعر بالشرف والفخر وأقاتل خلال المباراة، لأنني تذكر ما قدمه خلال ارتدائه لهذه القمصان.

واستطرد: الجماهير تحبني لأنني أحمد نادر السيد، والكلام عن التقصير أو الإشادة بسبب تقصيري أو إجادتي، وليس لوالدي أي مسؤولية في هذا الأمر.

واختتم: نادر السيد دائما يقول لي أنت ستكون أفضل حارس في مصر ودائما يوجهني بعد المباريات حتى لو أجدت يركز معي على السلبيات لأتعلم منها وأتجنبها، ومدربي في المنتخب قال لي: "حارس منتخب مصر مينفعش يعمل أخطاء".