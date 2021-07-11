شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس غزل المحلة استعدادا لمواجهته في أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على الاستعدادات لمباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري والمقرر لها 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ28 بالدورى.

ويحرص كارتيرون على مشاهدة العديد من المباريات السابقة لفريق غزل المحلة، لكشف نقاط القوة والضعف في الفريق، خاصة أن المباراة تعد من أصعب مباريات الزمالك في مشواره بالدوري هذا الموسم، بعدما تسبب فريق غزل المحلة في خسارة الزمالك لثلاث نقاط في الدور بالأول بعدما تغلب عليه 2/1 في الدور الأول.

في نفس السياق يستغل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المعكسر الذى سيقام فى برج العرب بالإسكندرية، خلال فترة توقف مسابقة الدورى، لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة بشكل أساسى فى الفترة الماضية.

ويرغب كارتيرون فى تجهيز كافة اللاعبين قبل العودة لاستئناف مبارياته فى مسابقة الدورى وكأس مصر، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد ضغطا فى المباريات، وقد يتعرض أحد اللاعبين الأساسيين للإصابة أو الإيقاف وسيكون فى حاجة لكل بديل، خاصة أن الأهلي سيعود للتركيز فى بطولة الدورى، وهو ما يمثل ضغط على الزمالك فى الصراع على لقب الدورى.

واستقر الجهاز الفنى على خوض مواجهتين وديتين فقط بدلاً من 4 وديات، خلال معسكر الإعداد الذى سيقام بداية من يوم 21 من الشهر الجارى، فى إطار الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقرر أن تقام المباراة الودية الأولى يوم 26 من الشهر الجارى، على أن تكون الودية الثانية يوم 29، ولم يتم تحديد أطراف الوديتين مع الزمالك حتى الوقت الحالى، وإن كان الأقرب أن يكونا من أندية الدورى الممتاز، حتى يستعيد الفريق حساسية المواجهات بعد فترة أجازة طويلة.

وكان كارتيرون قد حدد برنامج الفريق خلال فترة توقف الدوري، حيث قرر منح اللاعبين راحة لمدة 11 يومًا ابتداء على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب النادي قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة.