موعد نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا.. والقنوات الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب ويمبلي بلندن، في التاسعة مساء غدا الأحد، حيث يستضيف نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، بين المنتخب الإنجليزي ونظيره الإيطالي.

تأهل منتخب إنجلترا للمرة الأولى في التاريخ إلى نهائي أمم أوروبا، بعد الفوز الصعب على نظيره منتخب الدنمارك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، في الدور نصف النهائي من "يورو 2020".

فى المقابل، خطف المنتخب الإيطالى بطاقة التأهل لنهائى يورو 2020، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الإسبانى، بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1-1.

تشكيل إنجلترا

من المتوقع أن يبدأ جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: كالفين فيليبس - ديكلان رايس - ماسون ماونت

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - بوكايو ساكا - هارى كين

تشكيل إيطاليا

على الجانب الأخر سيبدأ روبرتو مانشينى، المدير الفني للمنتخب الإيطالي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: بونوتشى، كيللينى، إيمرسون، دى لورينزو

خط الوسط: باريلا، جورجينو، فيراتى

خط الهجوم: إنسينى، إيموبيلى، كييزا

القنوات الناقلة

وستنقل المباراة عبر قنوات bein sport max 2 ، bein sport max 1، بتعليق: حفيظ دراجي