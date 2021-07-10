شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح موسيماني للاعبي الأهلي من أجل حسم مباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على توجيه النصائح للاعبيه، والخاصة بمباراة فريقه ضد المقاصة غدا الاثنين والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري العام، باعتبارها البروفة الأخيرة قبل خوض النهائي الإفريقي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة حسم مباراة المقاصة مبكرا وعدم تأخير الحسم للدقائق الأخيرة من عمر المباراة كما حدث في مباراة المقاولون العرب الأخيرة، وهو ما يزيد الضغوط على لاعبيه وقد يعرضهم للإجهاد أو الإصابات قبل المباراة الفارقة في نهائي إفريقيا.

كما طالب موسيماني بأن يكونوا أكثر حسما أمام المرمى، وأن ينقلوا الكرة بشكل سريع وعدم منح فرصة للمنافس في الارتداد للخلف وغلق المساحات وضرورة التحرك بدون كرة، وأن يكثف لاعبوه الاحتراق من الأطراف والعمق لمحاولة فتح ثغرات في صفوف الفريق الفيومي مع ضرورة التصويب المباشر على المرمى.

وشدد موسيماني للاعبيه على أن مباراة المقاصة مهمة في مشوار الفريق بالدوري قبل غلق الملف وبدء التحضير للنهائي الإفريقي، لأن الخروج بالثلاث نقاط ستمنح اللاعبين دافع كبير قبل خوض نهائي إفريقيا، كما أنها ستزيد من فرصه في الحفاظ على لقب الدوري في الموسم الحالي وتقليص فارق النقاط مع غريمه الزمالك.