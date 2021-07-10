شكرا لقرائتكم خبر عن هل فاوض إنبى أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك؟ مصطفى الأمير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى الأمير، رئيس نادى إنبى، حقيقة الأنباء التي أثيرت بشأن تفاوض مسئولي النادى البترولى مع نظرائهم بالزمالك، للتعاقد مع اللاعب الشاب أحمد عيد، مؤكدا أن هذه الأنباء لا صحة لها.

وقال الأمير، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن مركز الظهير الأيمن يعج باللاعبين الكبار، وليسوا بحاجة لتدعيمه في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تركيزهم فى الفترة المقبلة ينصب على المنافسة على المربع الذهبى.

وفى سياق متصل أوضح رئيس نادى إنبى أنه لن يتعاقدوا مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خصوصا أن لديهم قاعدة ناشئين قوية سيعتمدون عليها في الفترة القادمة.

وتابع الأمير أنهم سيطبقوا سياسة الاعتماد على المواهب كما تعودوا، خصوصا بعدما قام حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبي، بإشراك 7 ناشئين في مباراة بيراميدز الأخيرة لأول مرة منذ إنشاء النادي ومشاركته في الدوري الممتاز في موسم 2003 – 2004، وهم زياد كمال ومحمد شريف حتحوت ومصطفى شكشك وأحمد يوسف ومحمد توكل وعبد الرحمن عماد ومصطفى دويدار.

أكد رئيس إنبي أن اللاعبين الذين شاركوا في مباراة بيراميدز الماضية أصبحوا كبارا، بعدما أثبتوا جدارتهم، وسيتم منحهم أكبر فرصة للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة لاكتساب الثقة بصورة أكبر وتحقيقه أقصى استفادة منهم.

وتعادل إنبي مع بيراميدز 1 – 1 في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث افتتح التسجيل لإنبي محمد شريف حتحوت فى الدقيقة 31 قبل أن يتعادل لبيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 38.

بهذه النتيجة احتل بيراميدز المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 29 ولا يزال لديه أربع مباريات مؤجلة.

بينما صعد إنبى إلى المركز الخامس برصيد 38 نقطة من 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفا.