شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 10 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادي الزمالك، اليوم السبت، الموافق 10 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: الزمالك يفضل مبدأ الإعارات فى الموسم المقبل بدلا من الرحيل النهائى، وكارتيرون يرفض التفريط فى جهود "أبو جبل".

الزمالك يفضل مبدأ الإعارات فى الموسم المقبل بدلا من الرحيل النهائى

يفضل مسئولو الزمالك، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، خروج عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة بدلاً من الرحيل النهائى، وذلك من المتواجدين بصفوف الفريق فى الوقت الحالى حيث سيحسم كارتيرون خلال الفترة المقبلة هوية الراحلين عن قلعة ميت عقبة، فى ظل التحرك من جانب الإدارة لدعم عدد من المراكز فى الموسم الجديد، ومنها الظهير الأيمن ورأس الحربة والمدافع وصانع الألعاب إلى جانب مركز الارتكاز.

كارتيرون يرفض التفريط فى جهود "أبو جبل"

يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، استمرار محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق، ضمن قوام قلعة ميت عقبة بالموسم الجديد حيث يعد الحارس من العناصر التى يفضل كارتيرون تواجده فى الفريق واستمراره بالموسم المقبل.

الزمالك يستغل معسكر برج العرب لتجهيز البدلاء ورفع المعدل الفنى

يستغل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المعكسر الذى سيقام فى برج العرب بالإسكندرية، خلال فترة توقف مسابقة الدورى، لتجهيز أكبر عدد من اللاعبيبن البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة بشكل أساسى فى الفترة الماضية.

الزمالك يكشف تطورات حالة المصابين ومسحة كورونا وجلسة مع كارتيرون

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أنه عقد جلسة مع باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، تم خلالها وضع خطة الفترة المقبلة من الجانب الطبى والتأهيلى للاعبين، وأنه سيتم إجراء فحوصات طبية للاعبين خلال الفترة المقبلة للاطمئنان عليهم.

الترسانة يستضيف تدريبات الزمالك بعد العودة من الإجازة.. اعرف السبب

حصل نادى الزمالك على موافقة من نادى الترسانة على استضافة تدريبات الفريق الكروى الأول عقب العودة من فترة الإجازة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 11 يومًا، بعد تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام غزل المحلة، والتى تقرر أن تقام يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

مودى "النصر" يفضل الانتقال للزمالك بعد ترشيح طارق السيد

أخطر محمد ناصر "مودى"، لاعب وسط فريق النصر القاهرى، طارق السيد المدير الفنى لفريقه برغبته فى الانتقال إلى نادى الزمالك، بعدما قام طارق السيد نجم القلعة البيضاء السابق بترشيحه للانضمام إلى الفريق الأبيض، لتدعيم خط وسط الفريق فى الموسم الجديد، خاصة أنه يرى أن اللاعب أحد المواهب المميزة، وهو ما جعل اللاعب يُخطر مدربه بأن رغبته الأولى هى الانتقال لقلعة ميت عقبة.

3 ملفات على مائدة لجنة لبيب تحتاج للحسم فى القلعة البيضاء

تطمح اللجنة المكلفة لإدارة شئون نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فى ترتيب أوضاع البيت الأبيض مبكرا قبل انطلاق الموسم الجديد على صعيد كل الألعاب الجماعية بعد اتخاذ قرارات مهمة فى ترتيب صفوف اليد، ونرصد فى السطور التالية أبرز الملفات التى تسعى لجنة لبيب لإنهائها خلال المرحلة المقبلة..