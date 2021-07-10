شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين مستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، 10 لاعبين من قائمة فريقه التي ستواجه المقاصة غدا الأحد على استاد السويس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري.

واستبعد موسيماني طاهر محمد ووالتر بواليا وعلي لطفي ووليد سليمان للإصابة وسعد سمير وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لأسباب فنية ومحمود متولى وكريم نيدفيد ومحمد محمود لعدم الجاهزية الفنية.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد بالسويس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

الأهلي حقق الفوز فى المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، ويسعى لمواصلة الانتصارات أمام المقاصة في مباراة الغد.