شكرا لقرائتكم خبر عن تيا ضياء لاعبة الجمباز الإيقاعي: هدفنا رفع اسم مصر عاليا فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت تيا ضياء صبرى، لاعبة المنتخب الوطنى للجمباز الإيقاعى، عن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات النهائية للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 والتى تنطلق يوم 23 يوليو الجاري.

وقالت تيا فى تصريحات صحفية: “سعداء وفخورون بتأهلنا للمشاركة فى فعاليات الأولمبياد، وجاهزون لرفع اسم مصر عاليًا فى المحفل العالمى، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق إنجاز يليق بالرياضة المصرية فى طوكيو، وأن نقدم صورة طيبة كممثل للقارة الأفريقية”.

وأضافت: “التأهل للمشاركة فى الأولمبياد، جزء من حلم كبير نأمل فى تحقيقه وهو الحصول على مركز متقدم أو حصد ميدالية ورفع علم مصر فى المحفل الرياضى الأهم عبر التاريخ”.

وتخضع لاعبات المنتخب الوطنى للجمباز الإيقاعى لبرنامج تدريبى مكثف بالمركز الأولمبى بالمعادى فى المرحلة الأخيرة قبل السفر إلى اليابان.

ويضم منتخب مصر تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد، ولاعبتان احتياطى فريدة اشرف وجنى محمد.

وصعدت آنسات "الفراعنة" للأولمبياد بعد الحصول على الميدالية الذهبية فى البطولة الإفريقية التى احتضنتها شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 17 مارس الماضي.

وحصل منتخبنا الوطنى المركز الأول والميدالية الذهبية بعد حصد 23.4 نقطة، فيما حصد المنتخب الجنوب أفريقى على المركز الثانى، أما المنتخب الجزائرى فحصل على المركز الثالث.

ويحتل الجمباز المصرى حاليا المركز السابع فى التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، فى سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى فى التصنيف دول عملاقة فى اللعبة، رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين وأستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.