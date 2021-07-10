شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: الشناوي قصر في حق نفسه وأتمنى أن يعود سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، من المواهب الكبيرة في مركزه، وقال عبد الواحد في تصريحات عبر برنامج "التالتة يمين" عبر شاشة الزمالك: أحمد الشناوي من الحراس الموهوبين ولكن تعرضه لإصابة الصليبي أمر صعب، ولكنه قصر في حق نفسه، أتمنى أن يعود سريعا، وأن يضع كل تركيزه في الكرة.

وأضاف: مهم جدا أن يكون تركيز اللاعب في الملعب فقط؛ لأنه إذا ركز في غير ذلك سيكون هو المتضرر الوحيد، ونصيحة للاعبين يجب أن تركزوا في تدريباتكم وتستمعون جيدا لكلام المدرب.

ويخضع أحمد الشناوى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لأشعة أخرى على الركبة للتأكد من إصابته، حيث أوضحت الأشعة المبدئية التي أجراها الحارس، إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، إثر خروجه مصابا خلال مباراة إنبي بالدوري.

وغادر الحارس الشوط الأول من مباراة بيراميدز وإنبي بملعب الدفاع الجوي، بعد تدخل قوي، ليشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي، ومنح الجهاز الطبي حارس المرمى راحة لمدة 48 ساعة قبل إجراء الأشعة والفحوصات الطبية، حيث أظهرت الأشعة المبدئية اشتباها بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المنتظر أن يخضع أحمد الشناوى لأشعة دقيقة؛ للتأكد من حقيقة الإصابة من عدمها قبل الإعلان بشكل رسمي طبقا لتعليمات الجهاز الفني والإداري.

وتعادل بيراميدز بهدفين لمثلهما أمام الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.