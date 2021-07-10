شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتاج الأهلي لتفويت مصر المقاصة في مباراة الدوري؟ الأرقام تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لمواجهة مصر المقاصة مساء الأحد، على استاد الجيش في السويس ضمن مسابقة الدوري الممتاز، في السابعة مساء بدلا من الساعة الخامسة لارتفاع الحرارة.

ويدخل الأهلي اللقاء في المركز الثانى برصيد 48 نقطة من 22 مباراة وتتبقى له 6 مؤجلات، في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة من 27 مباراة.

وتعد مباراة الأهلي والمقاصة مهمة لكلا الفريقين، حيث يأمل الأهلي في تحقيق الفوز وتضييق فارق النقاط مع الزمالك، بينما يطمح المقاصة في خطف نقاط المباراة للارتقاء للمركز السادس في جدول الدورى.

وتأتى المباراة بعدما أثارت تصريحات محمد عبد الجليل، مدرب المقاصة، الجدل بعدما طالب لاعبيه بالمحافظة على لاعبى الأهلى قبل نهائي أفريقيا، ليتعرض لهجوم يتهمه بالتفويت للأهلى وترك المباراة، وهو ما جعل المدرب يكشف حقيقة ما يقصده، وأنه يستهدف الفوز دون إيذاء لاعبى الأهلى.

هل يحتاج الأهلى للتفويت؟

من ينظر لتاريخ لقاءات الفريقين يجد أنهما تقابلا في 19 مباراة رسمية قبل مواجهة الأحد، فاز خلالها الأهلى في 13 مباراة، وسقط في مباراتين، وتعادل الفريقان في مباراتين.

وسجل لاعبو الأهلي 35 هدفًا في شباك المقاصة خلال مباريات الفريقين السابقة، بينما استقبلت شباكه 15 هدفًا، وهو ما يؤكد قوة الأهلى في مقابل المقاصة.

جدير بالذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الأهلي والمقاصة كانت 13 ديسمبر لعام 2020 وفاز المارد الأحمر بنتيجة 3 – 1.