شكرا لقرائتكم خبر عن "السمانة" تبعد صالح جمعة عن مران سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب صالح جمعة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، عن تدريبات اليوم؛ بسبب شكواه من بعض الآلام فى عضلة السمانة، ليقرر الجهاز الفنى بقيادة ضياء السيد، منحه إجازة من التدريبات لحين الاطمئنان على حالته.

وأكد مصدر بجهاز الكرة بفريق سيراميكا أن صالح جمعة سيجرى أشعة للكشف على حجم إصابته وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

ويخوض فريق سيراميكا مباراة ودية أمام البنك الأهلى يوم 14 يوليو الجارى، فى ضوء الاستعداد لمواجهة الأهلى المرتقبة والمقرر لها 5 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويسعى ضياء السيد، المدير الفنى لفريق سيراميكا، لتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا فى الفترة التى تسبق مباراة الأهلى، خاصة أن الفريق حصل على راحة سلبية من المباريات لمدة طويلة تقترب من شهر.

ويخشى السيد على لاعبيه من فقدان جاهزيتهم الفنية للمباريات الرسمية، لذلك عكف على تجهيز بعض اللقاءات الودية ومن الجارى الاتفاق عليها، لكن تم تحديد أو مواجهة أمام فريق البنك الأهلى.

وواصل فريق سيراميكا نزيف النقاط بالدورى، واكتفى بالتعادل الإيجابى أمام أسوان بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وسجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا والمباراة الوحيد فى الشوط الثاني، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 15 هدفا فى صدارة هدافى الدورى وبفارق 3 أهداف عن وصيف الهدافين أشرف بن شرقى لاعب الزمالك، قبل أن يتعادل محمود شبانة لأسوان فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليحصد زهرة الجنوب نقطة ثمينة تعزز من فرص بقائه بالدورى هذا الموسم.