شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 10 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي، اليوم السبت، الموافق 10 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: سببان وراء تعديل موعد مباراة الأهلي والمقاصة فى الدوري، والأهلي يؤكد جاهزية على لطفي لرحلة المغرب فى نهائي أفريقيا.

الأهلي يؤكد جاهزية على لطفي لرحلة المغرب فى نهائي أفريقيا

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن على لطفي، حارس مرمى الفريق، سيكون جاهزاً للسفر مع البعثة الحمراء إلى المغرب لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سببان وراء تعديل موعد مباراة الأهلي والمقاصة فى الدوري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة مصر المقاصة مع الأهلي باستاد الجيش فى السويس ضمن مسابقة الدوري الممتاز فى السابعة مساء غد الأحد 11 يوليو بدلا من الخامسة مساءً.

عودة السولية ومروان لقائمة الأهلي استعداداً لمواجهة المقاصة غداً

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد بالسويس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

سبب استبعاد طاهر محمد طاهر من قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

استبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر من قائمة فريقه التي ستواجه المقاصة غدا، الأحد، باستاد السويس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري.

يوسف الصافى لاعب طائرة الأهلى ينتقل للدورى الفرنسى إعارة موسمين

استقر مسئولو النادى الأهلى على انتقال يوسف حمدى الصافى، لاعب فريق الكرة الطائرة، إلى صفوف فريق ستاد بوتيفين الفرنسى على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

الأهلى يجهز محمد محمود لمباريات الدوري بعد الغياب الطويل

وضع الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خطة لتجهيز نجمه محمد محمود لاعب خط الوسط العائد من الإصابة منذ فترة قصيرة، حيث ينوى جهاز الأهلى تجهيزه فنياً وبدنياً بشكل كامل على أن يظهر فى مباريات المارد الأحمر بالدوري بصورة تدريجية تضمن استعادة فورمته الفنية والبدنية فى أقرب فرصة.

المنتخب الأولمبى يخاطب فيفا لإشراك رباعى الأهلى أمام إسبانيا بعد الغاء الحجر

أرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطلب فيه إشراك رباعى النادى الأهلى الذين سيلحقون بالبعثة المصرية فى طوكيو بعد مباراة النهائى الأفريقى أمام كايزرتشيفز، وعلى رأسهم محمد الشناوى، فى المباراة الأولى أمام إسبانيا، بعد قرار رفع اسم مصر من الحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام.