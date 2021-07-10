المقاصة يحشد 22 لاعبا لمواجهة الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحشد 22 لاعبا لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختار محمد عبد الجليل، المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق مدينة العين السخنة، استعدادا لمباراة الأهلي المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الأحد باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ18 للدوري.
وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعصام صبحي ومحمد عادل أمو وأحمد صبيحة وفارس طارق وخالد مصطفى ومحمد دسوقي وعماد فتحي وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة وزياد أشرف وأحمد عادل ميسي وهشام محمد وباسم مرسي وعبد الله مجدي وشميلس بيكلي وباولن فوافي وسعيد الونش.
وغادر اللاعبون المختارون في قائمة المباراة القاهرة مساء اليوم للانتظام في المعسكر المغلق، وخاض الفريق مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الأهلي على ملعب فندق إقامة الفريق.