شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 10 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم السبت، الموافق 10 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، سببان وراء تعديل موعد مباراة الأهلي والمقاصة فى الدوري، والترسانة يستضيف تدريبات الزمالك بعد العودة من الإجازة.. اعرف السبب.

سببان وراء تعديل موعد مباراة الأهلي والمقاصة فى الدوري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة مصر المقاصة مع الأهلي باستاد الجيش فى السويس ضمن مسابقة الدوري الممتاز فى السابعة مساء غد الأحد 11 يوليو بدلا من الخامسة مساءً.

الترسانة يستضيف تدريبات الزمالك بعد العودة من الإجازة.. اعرف السبب

حصل نادى الزمالك على موافقة من نادى الترسانة على استضافة تدريبات الفريق الكروى الأول عقب العودة من فترة الإجازة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 11 يومًا، بعد تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام غزل المحلة، والتى تقرر أن تقام يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

عودة السولية ومروان لقائمة الأهلي استعداداً لمواجهة المقاصة غداً

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد بالسويس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

فهيم عمر يدخل دائرة المرشحين لرئاسة لجنة الحكام فى الموسم الجديد

يدرس مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة إجراء تعديلات فى لجنة الحكام بداية من الموسم المقبل للدورى، وبدأ يتردد أكثر من اسم لتولى اللجنة بعد رفض عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة السابق تولى رئاسة اللجنة خلال الفترة الأخيرة، والاكتفاء بدعم الاتحاد ولجنة الحكام من الخارج حال الاستعانة به.

الزمالك يستغل معسكر برج العرب لتجهيز البدلاء ورفع المعدل الفنى

يستغل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المعكسر الذى سيقام فى برج العرب بالإسكندرية، خلال فترة توقف مسابقة الدورى، لتجهيز أكبر عدد من اللاعبيبن البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة بشكل أساسى فى الفترة الماضية.

بعد اجتماع مع اتحاد السلة.. الأندية توافق بالأغلبية على عدم تعديل أي بند باللائحة

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة دكتور مجدي أبو فريخة، عصر اليوم السبت، بممثلي أندية الدوري الممتاز أ رجال وسيدات أصحاب الترتيب من الأول وحتى الثامن لمناقشة لائحة الحماية. وحضر مجلس إدارة الاتحاد بكامل أعضائه باستثناء المهندس خالد القوصي الذي يترأس بعثة منتخب مصر للسيدات فى رواندا للمشاركة في تصفيات بطولة الأفرو باسكت.

الزمالك يكشف تطورات حالة المصابين ومسحة كورونا وجلسة مع كارتيرون

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أنه عقد جلسة مع باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، تم خلالها وضع خطة الفترة المقبلة من الجانب الطبى والتأهيلى للاعبين، وأنه سيتم إجراء فحوصات طبية للاعبين خلال الفترة المقبلة للاطمئنان عليهم.