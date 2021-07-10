تفاصيل المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات

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القاهرة - سامية سيد - عقد المؤتمر الصحفى لبطولة العالم للناشئين والناشئات، المقامة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، اليوم السبت، والتى تقام خلال الفترة من 10 حتى 18 يوليو الجارى،

بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وطماش فارجا مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى للخماسى الحديث.

وأكد المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصرى الخماسى الحديث، ثقته فى تحقيق منتخب مصر للإنجازات خلال المشاركة فى بطولة العالم للناشئين والناشئات، موضحا أن مصر تمتلك اللاعبين المصنفين الأوائل فى مرحلة الناشئين وهم أحمد أسامة الجندى ومهند طارق وسلمى أيمن وأميرة قنديل، كما تشهد البطولة مشاركة ثنائى مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو وهم أحمد الجندى وأميرة قنديل.

فيما قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الاتحاد الدولى يثق فى مصر بشكل كبير وأسند إليها تنظيم البطولات الكبرى خلال السنوات الماضية، خاصة هذا العام ببطولة العالم للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو مرورا ببطولة العالم للناشئين فى الإسكندرى هذا الشهر وبطولة العالم للشباب فى سبتمبر المقبل.

ووجه صبحى الشكر لمحافظة الإسكندرية، ممثلة فى المحافظ اللواء محمد الشريف، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة اللواء إسماعيل عبد الغفار على استضافة هذه البطولة للناشئين والبطولة المقبلة للشباب.

كما أبدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية سعادته باستضافة مدينة الاسكندرية لبطولة العالم، وأكد خلال كلمته فى مؤتمر الحديث عن بطولة العالم للخماسى الحديث للناشئين أن الإسكندرية هى المدينة الأسعد حظا بأن تكون عاصمة الرياضة وإقامة بطولة العالم بها هى شرف كبير ونتمنى أن نستطيع أن نخرج هذا الحدث بشكل يليق بمصر .

وأضاف الشريف ان مصر دولة رائدة واثبتت جدارتها فى ظل جائحة كورونا التى تؤورق العالم أجمع لكن مصر نجحت فى تحدى هذا الفيروس اللعين واقامة هذا الكم من البطولات الدولية.

واشاد طماش مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى للخماسى الحديث بنظيره المصرى الذى اسطتاع ان يبرز اللعبة فى مصر واصبح يملك عدد كبير من اللاعبين فى الصفوف الأولى على العالم ونجح فى التأهل بالكوتة الكاملة الى أولمبياد طوكيو.

وأشار طماش الى ان مصر نجحت فى كسب ثقة العالم اجمع بعد النجاحات المبهرة التى حققتها خلال هذا العام باستضافة العديد من الاحداث العالمية بنحاج متمنيا دوام النجاح والتوفيق فى تنظيم هذه البطولة.

بينما حرص اللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على توجيه الشكر لكل من ساهم فى تنظيم البطولة على أرض الأكاديمية و التى حملت برسالة شكر من الدكتور أحمد أبو الغيط رئيس جامعة الدول العربية.

وأضاف إسماعيل أن مشاركة ما يقرب من 165 لاعب ولا عبة والتى يمثلون 27 دولة فى البطولة يعكس مدى ثقة العالم فى مصر وتنظيمها للبطولات فى ظل الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

ووجه عبد الغفار الشكر للدولة المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على دعم الاتحادات الرياضية فى تنظيم البطولات والتى ساهمت فى تغيير وضع مصر على خريطة البطولات العالمية .

جدير بالذكر أن ويشارك فى البطولة 165 لاعبا ولاعبة، بواقع 92 لاعبت و73 لاعبة من 27 دولة.

ويمثل مصر فى منتخب الناشين أحمد الجندى ومهند طارق وعلى الدين سويلم ونور الدين كريم وعمر وائل عزت ومحمد حسام ويوسف قرنى ومحمد الجندى وأدهم هانى فودة وإياد الكاشف.

بينما يمثل منتخب الناشئات سلمى أيمن وأميرة قنديل وهانيا طارق وملك خالد ومايا محمد ومريم عامر وأريج نور الدين.