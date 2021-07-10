شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر وبيكهام ينضمان لمعسكر المنتخب الأولمبي ويشاركان بالمران غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، ثنائي الأهلي، لمعسكر المنتخب الأولمبي مساء اليوم السبت بعد استبعادهما من قائمة مباراة الأهلى والمقاصة غدا الأحد والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن ينتظم ناصر وبيكهام فى مران المنتخب الأولمبي غدا الأحد استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، حيث اتفق الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقي غريب على اصطحاب هذا الثنائي قبل خوض النهائي الأفريقي، بحيث يتم استبعادهما من رحلة السفر للمغرب، على أن يلتحق الرباعي محمد الشناوي وطاهر محمد وأكرم توفيق وصلاح محسن بعد الانتهاء من النهائي الأفريقي ويتوجهون من المغرب إلى اليابان مباشرة.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم استعداداته لمباراة المقاصة، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد بالسويس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد المران العديد من المشاهد أبرزها جلسة بيتسو موسيماني مع الثنائي حسين الشحات وسعد سمير وكذلك الابتسامة التي ظهرت على وجه اصر ماهر رغم خروجه من الحسابات الفنية.

وعقد موسيماني جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، شهدت مناقشة التجهيزات الخاصة بالتحضير لمباراة المقاصة.

ويدخل الأهلي مساء اليوم معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.