استعدادًا للأولمبياد.. انضمام ناصر ماهر وبيكهام لمعسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

انضم ثنائي الأهلي ناصر ماهر وأحمد رمضان "بيكهام" إلى معسكر المنتخب المصري الأوليمبي، استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، أعلن انضمام ستة لاعبين من الأهلي لقائمة "الفراعنة" استعدادًا للأولمبياد.

ومن المقرر أن يتواجد كل من محمد الشناوي وأحمد رمضان "بيكهام" وأكرم توفيق وناصر ماهر وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

وجاء انضمام ناصر ماهر وبيكهام نظرًا لابتعادهم من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قبل نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وفي سياق متصل، واصل المنتخب الأوليمبي تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادًا للسفر إلى اليابان.

وبدء المران بمحاضره قصيره للمدير الفني شوقي غريب ركز خلالها علي ضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني واثني علي التزامهم منذ بداية المعسكر.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مشواره بمواجهة المنتخب الإسباني في 22 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتواجد في المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.