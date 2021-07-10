تحديد حكم مباراة المقاصة والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة مصر المقاصة والأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة غدا الأحد بالسويس في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الممتاز.

ويدير محمود عاشور مباراة المقاصة والأهلي، ويساعده كل من أحمد نوفل وعماد العقاد، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا.

وسيتواجد الثنائي طارق مجدي وعاطف حسين لتقنية الفيديو "VAR".

وحقق الأهلي الفوز في المباراة الماضية على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في المباراة التي أقيمت أمس الخميس بإستاد بتروسبورت.

يُذكر أن الأهلي حامل لقب الدوري يحتل المركز الثاني في المسابقة برصيد 48 نقطة وله خمس مباريات مؤجلة، فيما يأتي مصر المقاصة في المركز الثامن بـ37 نقطة من 27 مباراة.