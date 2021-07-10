اخبار الرياضه

تحديد حكم مباراة المقاصة والأهلي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة مصر المقاصة والأهلي في الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة غدا الأحد بالسويس في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الممتاز.

ويدير محمود عاشور مباراة المقاصة والأهلي، ويساعده كل من أحمد نوفل وعماد العقاد، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا.

وسيتواجد الثنائي طارق مجدي وعاطف حسين لتقنية الفيديو "VAR".

وحقق الأهلي الفوز في المباراة الماضية على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في المباراة التي أقيمت أمس الخميس بإستاد بتروسبورت.

يُذكر أن الأهلي حامل لقب الدوري يحتل المركز الثاني في المسابقة برصيد 48 نقطة وله خمس مباريات مؤجلة، فيما يأتي مصر المقاصة في المركز الثامن بـ37 نقطة من 27 مباراة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا