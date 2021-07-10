قائمة المقاصة.. باسم مرسي يقود 22 لاعبًا استعدادًا للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن محمد عبد الجليل المدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة، قائمة الفريق الفيومي استعدادًا لمباراة الأهلي، والمقرر لها مساء غدٍ الأحد ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ18 بمسابقة دوري we المصري.

وشهدت قائمة المقاصة تواجد باسم مرسي على رأس القائمة والتي تشهد تواجد 22 لاعبًا استعدادًا لمواجهة الأهلي.

وجاء قائمة المقاصة كالتالي:

محمود حمدي - محمد كوكو - بلتاجي سمير - أحمد مودي - أسامة العزب - عصام صبحي - محمد عادل أمو - أحمد صبيحة - فارس طارق - خالد مصطفى - محمد دسوقي - عماد فتحي - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - زياد أشرف - أحمد عادل "ميسي" - هشام محمد - باسم مرسي - عبد الله مجدي - شميلس بيكلي - باولن فوافي - سعيد الونش.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، في المقابل يحتل مصر المقاصة الترتيب الثامن برصيد 37 نقطة من 27 مباراة.