ما هي لائحة الحماية التي أقرها اتحاد السلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة بعد إجتماعه مع الاندية الذي عصر اليوم عن تطبيق لائحة الحماية خلال الموسم القادم، مع عدم تعديل أي بند من بنود اللائحة المعلن عنها من قبل.

وأشار الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى أن ممثلي الأندية رفضوا مقترحين وهما تخفيض قيمة الرسوم الذي وضع في لائحة الحماية، وأيضا التعامل مع حالة مثل إحتراف لاعب اوروبا، كما أن أغلب مندوبي الأندية اتفقوا على عدم تعديل أي بند في بنود اللائحة المعلن عنها من قبل.

وبناء على ذلك، سيقوم الاتحاد المصري لكرة السلة بتطبيق لائحة الحماية ورسوم التجاوز للموسم القادم 2021-2022، التي أعلن عنها عبر موقعه الرسمي بعد إنتهاء فعاليات الموسم المنصرف.

وأشارت تقارير صحفية في الفترة الاخيرة إلى إعتراض الزمالك بطل دوري السوبر على لائحة الحماية ورسوم التجاوز للموسم القادم، بالإضافة إلى اعتراض الاتحاد السكندري عليها من قبل.

وأسدل الستار على الموسم المنصرف حيث حقق الزمالك لقب دوري السوبر على حساب الاتحاد الذي حل ثانيا، بينما جاء الجزيرة والأهلي في المركزي الثالث والرابع، وسبورتنج خامسا وسموحة سادسا.

ويقوم الخليج 365 بالقاء الضوء على هذه اللائحة:

في ديسمبر الماضي أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة بعد إجتماعه مع أندية الدوري الممتاز عن مقترح لائحة حماية الدوري للموسم القادم 2021-2022، يأتي الهدف منه هو تحديد سقف للتعاقدات لكل فريق، من أجل استمرار المنافسة بين كل الاندية، مع حث الأندية على البحث عن المواهب في الدوريات الأدني والإهتمام بقطاع الناشئين، وهذه اللائحة خاصة بالإنتقالات الداخلية بين أندية الدوري، دون المساس بتعاقد كل نادي مع محترف.

ومن أبرز بنود "لائحة الحماية ورسوم التجاوز"، هو تحديد عدد الصفقات لكل فريق، حيث يحق للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن خمس صفقات لكل فريق بحد أقصى، وأصحاب المراكز من الـ9 إلى الـ16 يسمح لهم بالتعاقد مع 6 لاعبين كحد أقصىى، مع وضع بند على التعاقدات يسمى برسوم التجاوز.

ووفقا للائحة الحماية، فإن الفريق صاحب المركز الأول يسمح له بالتعاقد مع لاعب واحد فقط بدون رسوم التجاوز، وصاحب المركز الثاني يسمح له بالتعاقد مع لاعبين بدون رسوم تجاوز، وصاحبي المركز الثالث والرابع يسمح لهم ب3 لاعبين بدون رسوم.

بينما أصحاب المركز الخامس والسادس يسمح لهم بضم 4 لاعبين بدون رسوم تجاوز، أما السابع والثامن يسمح لهم بضم 5 لاعبين بدون أية رسوم.

وحدد الاتحاد المصري لكرة السلة رسوم التجاوز وجاءت كالتالي: اللاعب الثاني 4 مليون جنيه، والثالث 5 مليون جنيه والرابع 6 مليون جنيه والخامس 7 مليون جنيه.

ومثال على ذلك: يسمح للفريق صاحب المركز الأول بالمسابقة بضم 5 لاعبين كحد أقصى للموسم الجديد، ولكن له لاعب واحد فقط بدون دفع رسوم تجاوز، أم اذا أراد ضم أكثر من لاعب سيكون ملزم بدفع رسوم تجاوز عن كل صفقة يبرمها، حيث أنه اذا تعاقد مع لاعب ثاني وثالث ورابع وخامس سيقوم بدفع رسوم تجاوز عن الأربع صفقات، أي أنه سيكون ملزم بدفع 22 مليون جنيه عن هذه الصفقات.

وصاحب المركز الثاني: يحق له التعاقد مع 5 لاعبين كحد أقصى، بينهما 2 لاعبين بدون رسوم تجاوز، لكن اللاعب الثالث والرابع والخامس سيقوم بدفع رسوم تجاوز لكل صفقة منهم، وسيكون ملزم بدفع 18 مليون جنيه عن الثلاث صفقات.

وبالنسبة للاندية صاحبي المركز الثالث والرابع يحق لهم التعاقد مع 5 لاعبين كحد أقصى، منهم 3 لاعبين بدون رسوم تجاوز، وإذا أرادو التعاقد مع لاعب رابع وخامس، سيكون كل نادي ملزم بدفع رسوم تجاوز عن هاتين الصفقتين وهما 13 مليون جنيه.

وأشار اتحاد السلة إلى أنه سوف يتم توزيع إجمالي الرسوم المحصلة من الاندية كالتالي: 75% على باقي الاندية الموجودة" 15 نادي" بواقع 5 % لكل نادي (عدا النادي المسدد لرسوم التجاوز)، و10% للمناطق و10% للاتحاد المصري لكرة السلة و5% للحكام.

إستثناءات في لائحة الحماية ورسوم التجاوز:

تجديد التعاقد مع لاعب في الفريق.

التعاقد مع لاعب من الممتاز ب أو الدرجة الأولى، بشرط أن يقضي اللاعب موسما كاملا في هذه المرحلة.

التعاقد مع لاعب تحت السن من نادي أخر، وتم قيده في الفريق الأول.

سفر أحد لاعبي الفريق خارج مصر من أجل الدراسة والعودة مرة أخرى.

أعارة لاعب ناشئ وعاد للفريق من جديد خلال فترة لا تتجاوز موسمين.

ضم أي لاعب من الأندية الهابطة للدوري الممتاز ب.

وجدير بالذكر: أن هذه اللائحة تطبق على انتقالات اللاعبين المحليين فقط سواء داخل الدوري أو خارجه، ولا تنطبق هذه اللائحة على المحترفين، حيث يحق لكل نادي التعاقد مع محترف واحد وفقا لقواعد ولائحة الاتحاد المصري لكرة السلة.