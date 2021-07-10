خاص.. سبب غياب طاهر وبواليا عن الأهلي أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي سبب غياب الثنائي طاهر محمد طاهر والكونجولي والتر بواليا عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة غدا الأحد بالسويس في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي: "طاهر محمد طاهر يعاني من إصابة على مستوى أصبع القدم".

وأضاف: "تعرض طاهر لتلك الإصابة أثناء المشاركة في التدريبات، ولذلك فضَّل الجهاز الفني والطبي منحه راحة من المباراة".

وأتم المصدر قائلا: "والتر بواليا اشتكى من الإصابة بكدمة في الركبة وحصل هو الآخر على راحة من المباراة".

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز في المباراة الماضية على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في المباراة التي أقيمت أمس الخميس بإستاد بتروسبورت.