بعد اجتماع الأندية.. اتحاد السلة يعلن تطبيق لائحة الحماية للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة بعد إجتماعه مع الاندية خلال الاجتماع الذي عقد عصر اليوم عن تطبيق لائحة الحماية خلال الموسم القادم.

وقد دعا الاتحاد المصري لكرة السلة ممثلي أندية الرجال والسيدات لمناقشة بند رسوم التجاوز الخاصة بلائحة حماية الدوري، ولمناقشة مقترحات الاندية وملاحظاتهم بشأن لائحة الحماية.

وذلك بعد أن أعلن الاتحاد المصري للعبة عن تطبيق لائحة الموسم الجديد بعد إنتهاء الموسم المنصرف وذلك خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك وعبر الموقع الرسمي له.

وأشار الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى أن ممثلي الأندية رفضوا مقترحين وهما تخفيض قيمة الرسوم الذي وضع في لائحة الحماية، وأيضا التعامل مع حالة مثل إحتراف لاعب اوروبا، وجاء الرفض من قبل ممثلي الأندية على هذين المقترحين.

وأوضح الاتحاد إلى أن أغلب ممثلي الأندية اتفقوا على عدم تعديل أي بند في بنود اللائحة المعلن عنها من قبل.