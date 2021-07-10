تعرف على نتيجة مباراة الرجاء وشبيبة القبائل في نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 10-7-2021 والتي يستضيفها ملعب الصداقة بمدينة كوتونوي في دولة بنين، بحضور نسبي للجماهير.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم الرجاء بهدفين دون مقابل افتتح النسور الخضر اهداف المباراة مبكراً تحديداً عند الدقيقة الثامنة عن طريق سفيان رحيمي بعد ان ضرب مصيدة التسلل وراوغ حارس مرمي الشبيبة بن بوط ووضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 14 أضاف بن مالانجو الهدف الثاني لمصلحة الرجاء بعد ان استلم عرضية أرضية من أسامة سوكحان وبكل أريحية سدد كرة قوية داخل الشباك دون أي ضغط من الدفاع الجزائري.

وعند مطلع الشوط الثاني أشعل شبيبة القبائل اللقاء بعدما سجل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 46 عبر مهاجم الفريق زكريا بولحية بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

تنطلق صافرة بداية مباراة الرجاء وشبيبة القبائل، من الحكم الجنوب أفريقي من أصل برتغالي فيكتور جوميز، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب الجزائر، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الرجاء وشبيبة القبائل في نهائي الكونفدرالية، على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة بين سبورت بريميوم 1.

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