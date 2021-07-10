جدول ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 36.. تأكد هبوط الحدود

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز بعد نتائج مباريات اليوم السبت 10-7-2021 في الجولة 36.

شهد جدول مباريات اليوم 10-7-2021، ثلاثة مواجهات في الجولة 36 من الدوري العراقي، حيث واجه نادي الصناعات الكهربائية نظيره الكرخ على ملعب الصناعة بمدينة بغداد.

وتمكن الصناعات الكهربائية من تحقيق الانتصار بريمونتادا رائعة، حيث كان متأخرًا في النتيجة بهدفين مقابل لا شيء حتى الدقيقة (64)، قبل أن يسجل 3 أهداف متتالية عن طريق، أنس مالك، علي نوري، وكرار حميد.

وساعد هذا الانتصار فريق الصناعات الكهربائية في الخروج من منطقة الهبوط وبفارق نقطة واحدة، قبل جولتين من نهاية الموسم، حيث سيواجه أربيل يوم الأربعاء 14 يوليو الجاري، قبل أن يختتم المسابقة المحلية بمواجهة الشرطة يوم الثلاثاء 20 يوليو.

فيما تأكد هبوط نادي الحدود بشكلٍ رسمي بعدما خسر اليوم أمام فريق النفط بهدفٍ دون مقابل سجله “عمار كاظم متعب”، عند الدقيقة (62)، من زمن الشوط الثاني.

وتقدم نادي نفط البصرة مركزين في جدول الترتيب، إثر فوزه على أربيل بهدفٍ دون مقابل، في ختام مباريات اليوم بالجولة الـ36 في الدوري العراقي.

وتُختتم مباريات الجولة الـ36 بشكلٍ عام، غدًا بمواجهة الشرطة لنظيره الكهرباء على ملعب التاجي، وتنقل على قناة الشباب الرياضية العراقية 1، وتنطلق صافرة بدايتها في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

جدول ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 36

1- القوة الجوية 80 نقطة – لعب 36 (البطل)

2- الزوراء 69 نقطة – لعب 36

3- النجف 68 نقطة – لعب 36

4- الشرطة 65 نقطة – لعب 35

5- نفط الوسط 61 نقطة – لعب 36

6- النفط 49 نقطة – لعب 36

7- أمانة بغداد 48 نقط – لعب 36

8- زاخو 46 نقطة – لعب 36

9- الميناء 45 نقطة – لعب 36

10- نفط البصرة 44 نقطة – لعب 36

11- الكرخ 41 نقطة – لعب 35

12- أربيل 41 نقطة – لعب 36

13- الكهرباء 40 نقطة – لعب 35

14- نفط ميسان 39 نقطة – لعب 36

15- القاسم 38 نقطة – لعب 36

16- الديوانية 37 نقطة – لعب 36

17- الصناعات الكهربائية 36 نقطة – لعب 36

18- الطلبة 35 نقطة – لعب 36

19- الحدود 30 نقطة – لعب 36 (هبط بشكل رسمي)

20- السماوة 26 نقطة – لعب 36 (هبط بشكل رسمي)