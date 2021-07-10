شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي يعود للصورة مرة أخرى لتدعيم هجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل باسم مرسي، مهاجم مصر المقاصة، حسابات نادي الزمالك مرة أخرى، لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تراجعت أسهم اللاعب في الانضمام للزمالك في يناير الماضي.

وتحدث بعض الوسطاء مع باسم مرسي حول إمكانية انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكد اللاعب أنه يرغب في العودة مرة أخرى للزمالك، وأنه سيسعى لإنهاء علاقته مع المقاصة بصورة ودية حتى لا تتسبب الطلبات المالية في إفساد الصفقة.

كما دخل ضمن الترشيحات لتدعيم هجوم الزمالك بعض اللاعبين الأجانب الذين تم عرضهم على إدارة النادي، في مقدمتهم مالانجو مهاجم الرجاء المغربي، وكريم العريبي المحترف في الدوري الفرنسي، وياسين أيوب لاعب باناثانياكوس اليوناني.

في نفس السياق يستغل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المعكسر الذى سيقام فى برج العرب بالإسكندرية، خلال فترة توقف مسابقة الدورى، لتجهيز أكبر عدد من اللاعبيبن البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة بشكل أساسى فى الفترة الماضية.

ويرغب كارتيرون فى تجهيز كافة اللاعبين قبل العودة لاستئناف مبارياته فى مسابقة الدورى وكأس مصر، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد ضغط فى المباريات وقد يتعرض أحد اللاعبين الأساسيين للإصابة أو الإيقاف وسيكون فى حاجة لكل بديل، خاصة أن الأهلي سيعود للتركيز فى بطولة الدورى، وهو ما يمثل ضغطا على الزمالك فى الصراع على لقب الدورى.

واستقر الجهاز الفنى على خوض مواجهتين وديتين فقط بدلاً من 4 وديات، خلال معسكر الإعداد الذى سيقام بداية من يوم 21 من الشهر الجارى، فى إطار الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقرر أن تقام المباراة الودية الأولى يوم 26 من الشهر الجارى، على أن تكون الودية الثانية يوم 29، ولم يتم تحديد أطراف الوديتين مع الزمالك حتى الوقت الحالى، وإن كان الأقرب أن يكونا من أندية الدورى الممتاز، حتى يستعيد الفريق حساسية المواجهات بعد فترة إجازة طويلة.

وكان كارتيرون قد حدد برنامج الفريق خلال فترة توقف الدوري، حيث قرر منح اللاعبين راحة لمدة 11 يومًا ابتداء على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب النادي قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة.