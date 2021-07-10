شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته استعدادا لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأوليمبي تدريباته علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادا للسفر إلى اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وتم بدء المران بمحاضرة قصيرة للمدير الفني شوقي غريب، ركز خلالها على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وأثنى على التزامهم منذ بداية المعسكر.

أكد مسئولو منتخب مصر الأوليمبي سلبية المسحة الأولى لفيروس كورونا التي أجراها اللاعبون والجهاز، بالكامل في إطار الاستعداد لأوليمبياد طوكيو المقرر انطلاقها 22 يوليو المقبل للمنتخب المصري.

وتقرر إجراء 3 مسحات كورونا قبل سفر منتخب مصر الأوليمبي إلى طوكيو يوم 17 يوليو الجاري.

وحرص البرتغالي فينجادا، المدير الفنى لاتحاد الكرة، على التواجد فى مران المنتخب الأولمبى، ورحب به شوقي غريب المدير الفنى وقدمه للاعبين لإلقاء كلمة.

وبدأ تجمع لاعبى المنتخب فى الثانية ظهر أمس، ثم تناول اللاعبون الغداء وخضع الجميع لمسحة طبية للكشف عن كورونا، وبعدها توجهوا إلى الملعب الفرعي لاستاد القاهرة لأداء المران فى السادسة مساء.



تدريب المنتخب الاوليمبي



تدريب منتخب مصر



صبحي و فتوح و جلال