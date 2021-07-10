شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي× فى صور.. جلسة موسيماني مع الشحات وسعد وابتسامة ناصر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم، استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد بالسويس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وشهد المران العديد من المشاهد أبرزها جلسة بيتسو موسيماني مع الثنائي حسين الشحات وسعد سمير وكذلك الابتسامة التى ظهرت على وجه ناصر ماهر رغم خروجه من الحسابات الفنية.

وعقد موسيماني جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، شهدت مناقشة التجهيزات الخاصة بالتحضير لمباراة المقاصة.

ويدخل الأهلي مساء اليوم معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.



ابتسامة ناصر وافشة



ابتسامة ناصر



افشة والسلة وحمزة



افشة وعبد الحفيظ



افشة يصوب الكرة



الجهاز المعاون



الشحات وهاني



الشناوي مع سعد وطاهر



بانون وكوكا



تدريبات لكرة بحضور الخطيب



ثلاثي اجانب الاهلي مع ياسر



جانب من التقسيمة الجماعية



جانب من المران



جزء من المران



جلسة موسيماني مع الشحات وسعد في وجود عمرو محب



جلسة موسيماني مع معاونيه



حمدي وهاني



حولر جانبي بين سعد وأيمن



ركض الشحات على الكرة



ركض ياسر ورا الكرة



فقرة الجري



مران الاهلي



مران الحراس



موسيماني مع معاونيه



موسيماني يشرف على المران



موسيماني يوجه تعليمات للاعبيه