شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بأندية المظاليم بعد العيد لتحديد موقف مجموعة الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة دعوة أندية القسم الثاني لاجتماع خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا بعد عيد الأضحى، لمناقشة شكل الدوري فى الموسم المقبل.

وطلب عدد من أندية دوري القسم الثاني تقسيم الثلاث مجموعات فى الموسم المقبل إلى مجموعة لأندية الشركات ومجموعة لأندية الصعيد ومجموعة للأندية الشعبية، وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة.

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة انطلاق النسخة الجديدة من دورى القسم الثانى لكرة القدم فى شهر سبتمبر المقبل، بعد انتهاء الموسم الماضى واعتماد النتائج بشكل رسمى.

وقررت اللجنة الثلاثية دعوة أندية القسم الثانى، لمناقشة شكل المجموعات فى الموسم الجديد، حيث تقترح اللجنة على الأندية إقامة الدورى الجديد من 3 مجموعات، الأولى تضم مجموعة أندية الصعيد، والثانية أندية بحرى والقاهرة معاً، والثالثة تضم أندية الشركات، بحيث لا تتكرر أزمة الموسم الحالى باقتراب صعود 3 أندية شركات للدورى الممتاز الجديد.