شكرا لقرائتكم خبر عن سبب استبعاد طاهر محمد طاهر من قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر من قائمة فريقه التي ستواجه المقاصة غدا، الأحد، باستاد السويس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري.

وجاء استبعد طاهر محمد لإراحته في ظل مشاركته بشكل مستمر في الفترة الماضية، وفضل الجهاز الفني منحه قسطا كافيا من الراحة قبل خوض النهائي الأفريقي ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي السبت المقبل.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد بالسويس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

الأهلي حقق الفوز فى المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، ويسعى لمواصلة الانتصارات أمام المقاصة في مباراة الغد.