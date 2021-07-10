شكرا لقرائتكم خبر عن فهيم عمر يدخل دائرة المرشحين لرئاسة لجنة الحكام فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة إجراء تعديلات فى لجنة الحكام بداية من الموسم المقبل للدورى، وبدأ يتردد أكثر من اسم لتولى اللجنة بعد رفض عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة السابق تولى رئاسة اللجنة خلال الفترة الأخيرة، والاكتفاء بدعم الاتحاد ولجنة الحكام من الخارج حال الاستعانة به.

ودخل فهيم عمر الحكم الدولى السابق من ضمن الأسماء المرشحة لرئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، بناءً على ترشيح من قبل اللجنة الثلاثية وإسناد اللجنة الفنية إلى وجيه أحمد، ورغبة اللجنة الثلاثية فى تغيير الدماء بوجوه جديدة.

كما دخل عدد من الأسماء دائرة المرشحين لرئاسة لجنة الحكام مثل الحكم سمير عثمان ومحمد فاروق وياسر عبد الرؤوف.

فى سياق متصل، تحدث عصام عبد الفتاح، الحكم الدولى السابق وعضو لجنة الحكم بالكاف، عن حكم نهائى دورى أبطال أفريقيا البوروندى باسفيك ندابيها، وقال عبد الفتاح فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم"، حكم النهائى مميز وفكرنا فى وجود وجه جديد، والاتحاد الأوروبى نفسه اعترف بوجود الأخطاء رغم وجود الفار، وهناك ركلات جزاء لم تحتسب حتى فى وجود الفار، وفى أفريقيا لم يتخط تقييم هذه التقنية حتى 9 من 10، ولكننا نواصل تطويرها.

وأضاف: هناك مقترح مع الاتحاد الحالي، أن يكون الفار فى جميع المباريات بدورى الأبطال، ولكن بعض الملاعب غير مجهزة لاستقبال الفار.