شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اجتماع مع اتحاد السلة.. الأندية توافق بالأغلبية على عدم تعديل أي بند باللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة دكتور مجدي أبو فريخة، عصر اليوم السبت، بممثلي أندية الدوري الممتاز أ رجال وسيدات أصحاب الترتيب من الأول وحتى الثامن لمناقشة لائحة الحماية. وحضر مجلس إدارة الاتحاد بكامل أعضائه باستثناء المهندس خالد القوصي الذي يترأس بعثة منتخب مصر للسيدات فى رواندا للمشاركة في تصفيات بطولة الأفرو باسكت.

وأكد دكتور مجدي أبو فريخة، فى حديثه مع مفوضي الأندية، أن الأندية لم تعترض على مقترح اللائحة الذى تم عرضه فى ديسمبر من العام الماضي باستثناء نادى الاتحاد السكندري.

وحرص الدكتور مجدي أبو فريخة على الاستماع لمفوضي الأندية ومناقشة مقتراحاتهم وملاحظاتهم بشأن اللائحة قبل التصويت على إمكانية تخفيض قيمة الرسوم أو التعامل مع حالة مثل احتراف لاعب من الدوري المصري.

وصوت ممثلو الأندية على المقترحين السابق ذكرهما، واتفق أغلب ممثلي الأندية على عدم تعديل أى بند فى بنود اللائحة المعلن عنها من قبل.