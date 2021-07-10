شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحرك إلى السويس استعدادًا لمواجهة المقاصة غدًا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقل فريق الأهلي الحافلة الخاصة به والتي ستقله إلى السويس للمبيت بأحد فنادقها استعدادًا لمواجهة المقاصة غدًا الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري العام بعد خوض المران الختامي على ملعب مختار التتش مساء اليوم السبت.

ونشرت الصفحة الرسمية فيديو لتحرك فريق الأهلي إلى السويس استعدادًا لمواجهة المقاصة.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم استعداداته لمباراة المقاصة، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد بالسويس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد موسيماني جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، شهدت مناقشة التجهيزات الخاصة بالتحضير لمباراة المقاصة.

ويدخل الأهلي مساء اليوم معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.