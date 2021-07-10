شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستغل معسكر برج العرب لتجهيز البدلاء ورفع المعدل الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المعكسر الذى سيقام فى برج العرب بالإسكندرية، خلال فترة توقف مسابقة الدورى، لتجهيز أكبر عدد من اللاعبيبن البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة بشكل أساسى فى الفترة الماضية.

ويرغب كارتيرون فى تجهيز كافة اللاعبين قبل العودة لاستئناف مبارياته فى مسابقة الدورى وكأس مصر، خاصة وإن الفترة المقبلة ستشهد ضغط فى المباريات وقد يتعرض أحد اللاعبين الأساسييون للإصابة أو الإيقاف وسيكون فى حاجة لكل بديل، لاسيما وإن الأهلى سيعود للتركيز فى بطولة الدورى وهو ما يمثل ضغط على الزمالك فى الصراع على لقب الدورى.

واستقر الجهاز الفنى على خوض مواجهتين وديتين فقط بدلاً من 4 وديات، خلال معسكر الإعداد الذى سيقام بداية من يوم 21 من الشهر الجارى، فى إطار الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقرر أن تقام المباراة الودية الأولى يوم 26 من الشهر الجارى، على أن تكون الودية الثانية يوم 29، ولم يتم تحديد أطراف الوديتين مع الزمالك حتى الوقت الحالى، وإن كان الأقرب أن يكونا من أندية الدورى الممتاز، حتى يستعيد الفريق حساسية المواجهات بعد فترة أجازة طويلة.

وكان كارتيرون قد حدد برنامج الفريق خلال فترة توقف الدوري، حيث قرر منح اللاعبين راحة لمدة 11 يومًا ابتداء على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب النادي قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة.