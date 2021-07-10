شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الصافى لاعب طائرة الأهلى ينتقل للدورى الفرنسى إعارة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى على انتقال يوسف حمدى الصافى، لاعب فريق الكرة الطائرة، إلى صفوف فريق ستاد بوتيفين الفرنسى على سبيل الإعارة لمدة موسمين,

فيما نجح الأهلى مؤخرا فى تجديد تعاقد عبد الحليم فهيم عبو نجم الفريق للمحافظة على القوام الأساسي بعد التعاقد مع محمد محسن قادما من الزمالك . كما حصل الأهلى على توقيع أحمد عسران قادما من طلائع الجيش.

ونجح الأهلى فى التتويج بلقب الدورى هذا الموسم قبل خسارة لقب كأس مصر أمام الزمالك بنتيجة 3/2.