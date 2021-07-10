شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يدعم الرجاء قبل نهائي الكونفدرالية: "نلعبو عليها أو نجيبوها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، على دعم ناديه السابق الرجاء المغربي قبل خوض المباراة النهائية فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام فى التاسعة مساء اليوم السبت، بين الرجاء وشبيبة القبائل المغربي.

ونشر بانون صورة للاعبي الرجاء عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها قائلا، "نلعبو عليها أو نجيبوها.. حظ سعيد يا إخواني".



بدر بانون

ويلتقي فريقا الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري فى التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب الصداقة بـ"كوتونوي –بنين"، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الرجاء إلى نهائي البطولة بعد عبور بيراميدز المصري بعد انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي، لتحسم ركلات الترجيح بنتيجة 5-4 تأهل بطل المغرب على حساب الفريق السماوي الذي فشل في الفوز بالبطولة للعام الثاني على التوالي بعد خسارة نهائي النسخة الماضية لحساب نهضة بركان المغربي.

بينما تأهل شبيبة القبائل إلى النهائي بعد الانتصار على القطن الكاميروني بخماسية لهدف بمجموع اللقاءين ذهابًا وإيابًا، حيث فاز بطل الجزائر على بطل الكاميرون في عقر داره بهدفين مقابل هدف، وعاد وتفوق في ملعبه بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مثيرا مع الرجاء.

ويخوض الرجاء مباراة اليوم باحثا عن الفوز من أجل إسعاد جماهيره عبر حصد اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ فترة، وحتى لا يخرج خالي الوفاض من الموسم الحالي، خصوصاً بعد اقتراب غريمه الوداد من الحصول على لقب الدوري المغربي.

في المقابل، يطمح شبيبة القبائل إلى مواصلة التألق وخطف لقب الكونفيدرالية من بين أنياب الرجاء المغربى.