شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عسكر يحصد برونزية السباحة بالزعانف فى بطولة العالم للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مروان عسكر على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 200 متر سباحة بالزعانف ببطولة العالم للجامعات التي اقيمت في مقاطعة تومسك بروسيا خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو الجاري.

وقطع مروان مسافة السباق في زمن قدره دقيقة و40 ثانية بفارق ثانيتين عن منافسه صاحب المركز الأول وثانية واحدة فقط عن صاحب المركز الثاني، متفوقا على 5 متسابقين آخرين من روسيا وبولندا وفرنسا.

وهنأ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات مروان على تحقيق الميدالية البرونزية وتشريف مصر في هذا المحفل الدولي الكبير، مؤكدا على انتظار عودته لمصر من أجل تنظيم الاتحاد الرياضي للجامعات حفلا كبيرا لتكريمه.