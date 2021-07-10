شكرا لقرائتكم خبر عن كريم على معلول يحتفل مع والده بالتخرج من "الحضانة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل على معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، بتخرج ابنه "كريم" من الحضانة، ونشر كريم معلول صوراً عبر حسابه على إنستجرام جمعته بوالده خلال ارتدائه زى التخرج، كما ظهر بصحبة زملائه فى الحضانة ومدرسيه.



كريم علي معلول (1)



كريم علي معلول (2)



كريم علي معلول (3)



كريم علي معلول (4)



كريم علي معلول (5)

ورغم غياب علي معلول عن المشاركة لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها عقب مشاركته في كأس العالم للأندية خلال شهر يناير الماضي، إلا أنه ظل محتفظاً بأرقامه المميزة، حيث بلغ إجمالي الأهداف التي سجلها معلول مع الأهلي، 4 أهداف في 17 مباراة محلية وأفريقية، بالإضافة إلى صناعته 8 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

وبشكل عام، شارك علي معلول مع الأهلي في 154 مباراة منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء قادماً من الصفاقسي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية عام 2016، حيث سجل الدولي التونسي 26 هدفاً بقميص الأهلي وصنع 45 هدفاً أخر وأصبح من أهم الأوراق الرابحة للأحمر على المستطيل الأخضر.

ويختتم الكرة بالأهلي تدريباته مساء اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة مصر المقاصة على استاد السويس الجديد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يتدرب المارد الأحمر في ملعب التتش ثم يتجه إلى السويس للمبيت بها تمهيداً لخوض المباراة المرتقبة والتي يتطلع الأهلي للفوز فيها من أجل مواصلة الانتصارات المحلية قبل السفر إلى المغرب الثلاثاء المقبل لخوض نهائي أفريقيا يوم 17 يوليو الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.