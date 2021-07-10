شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر يعود لسيراميكا من الإيقاف قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود ميدو جابر لاعب نادى سيراميكا لصفوف فريقه فى التدريبات الجماعية التى تنطلق بعد غد الاثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى يوم 5 أغسطس المقبل، بعدما غاب اللاعب عن الفريق أمام أسوان فى اللقاء الأخير بسبب الإيقاف لتلقيه 3 إنذارات.

ويبقى ميدو جابر من الركائز الأساسية لفريق سيراميكا في وسط الملعب وقدم مستويات كبيرة مع الفريق هذا الموسم، كما نال اشادة المدير الفني السابق هيثم شعبان والمدير الفني الحالي ضياء السيد.

لعب ميدو جابر مع سيراميكا هذا الموسم 18 مباراة نجح في تسجيل هدفين وصنع هدفا آخر ويجيد اللعب فى مركزي 8 و6، كما يمكن توظيفه كجناح فى حالة الضرورة ما يتيح للمدرب مرونة تكتيكية كبيرة فى الملعب.

ويخوض فريق سيراميكا مباراة ودية أمام البنك الأهلى يوم 14 يوليو الجارى، فى ضوء الاستعداد لمواجهة الأهلى المرتقبة والمقرر لها 5 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويسعى ضياء السيد المدير الفنى لفريق سيراميكا لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً فى الفترة التى تسبق مباراة الأهلى، خاصة أن الفريق حصل على راحة سلبية من المباريات لمدة طويلة تقترب من شهر.

ويخشى السيد على لاعبيه من فقدان جاهزيتهم الفنية للمباريات الرسمية، لذلك عكف على تجهيز بعض اللقاءات الودية ومن الجارى الاتفاق عليها، لكن تم تحديد أو مواجهة أمام فريق البنك الأهلى.

وواصل فريق سيراميكا نزيف النقاط بالدورى، واكتفى بالتعادل الإيجابى أمام أسوان بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وسجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا والمباراة الوحيد فى الشوط الثاني، ليرفع رصيده من الأهداف إلأى 15 هدفا فى صدارة هدافى الدورى وبفارق 3 أهداف عن وصيف الهدافين أشرف بن شرقى لاعب الزمالك، قبل أن يتعادل محمود شبانة لأسوان فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليحصد زهرة الجنوب نقطة ثمينة تعزز من فرص بقائه بالدورى هذا الموسم.